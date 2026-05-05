Суд заменил наказание экс-главе Марий Эл Маркелову на принудительные работы

Суд в Рязанской области заменил бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову наказание в виде лишения свободы на принудительные работы. С 2021 года он находился в колонии строгого режима.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные суда, прошение экс-чиновника о замене вида наказания было удовлетворено. При этом решение пока не вступило в силу, так как его обжаловала прокуратура. Апелляционное рассмотрение представления прокурора запланировано на май.

Леонид Маркелов возглавлял республику Марий Эл с 2001 по 2017 год. В феврале 2021 года суд приговорил его к 13 годам колонии. Его признали виновным в получении взяток, превышении полномочий и незаконном хранении боеприпасов. Маркелову также назначили штраф в размере 235 млн руб. Вину бывший глава республики не признал.

В декабре 2022 года Росимущество обратило в доход государства 138 объектов недвижимости и земельных участков, принадлежавших Маркелову и аффилированным с ним лицам.