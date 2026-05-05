В аэропорту Чебоксар сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В аэропорту Чебоксар сняли ограничения на полеты

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Ограничения вводились на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов на республику. По сообщению Росавиации, меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в Чувашии в 12:39 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Из-за атаки пострадали по меньшей мере три человека и повреждено одно здание.

Анна Кайдалова