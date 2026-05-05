В Чувашии отменили угрозу атаки БПЛА
В Чувашии в 12:39 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.
В Чувашии отменили угрозу атаки БПЛА
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
«Внимание! В Чувашской Республике отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Режим ввели в 03:38. На этом фоне в аэропорту Чебоксар вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас ограничения сняли.
Ранее сообщалось, что в Чебоксарах из-за атаки БПЛА пострадали по меньшей мере три человека и повреждено одно здание. Учеников школ и техникумов перевели на дистанционное обучение, в городе временно приостановили работу транспорта.
В Чувашии планируют ввести режим ЧС