В Чувашии в 12:39 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

В Чувашии отменили угрозу атаки БПЛА

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Внимание! В Чувашской Республике отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Режим ввели в 03:38. На этом фоне в аэропорту Чебоксар вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас ограничения сняли.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах из-за атаки БПЛА пострадали по меньшей мере три человека и повреждено одно здание. Учеников школ и техникумов перевели на дистанционное обучение, в городе временно приостановили работу транспорта.

Анна Кайдалова