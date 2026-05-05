«Трампу нужен безопасный выход из его глупой войны»

Объявленный президентом США «Проект Свобода» по выводу судов из Персидского залива и ответные удары Ирана — главная тема мировых медиа сегодня. Наблюдатели опасаются краха перемирия, а некоторые даже настаивают на его прекращении. Что же до проекта господина Трампа, то в него, похоже, никто не верит.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Иранский режим нарушил перемирие. У Трампа есть право ответить огнем и решиться открыть Ормузский пролив силой Перемирие в Персидском заливе нарушено. Виновник — иранский режим. Теперь президенту предстоит решить, как он намерен снова открыть Ормузский пролив: пойти на уступки иранскому режиму на переговорах или задействовать вооруженные силы США… Иран посылает сигнал о том, что не может себе позволить потерять свое главное оставшееся средство давления на США — блокаду поставок нефти и нефтепродуктов из стран Залива. Так он наносит все больший ущерб мировой экономике и продолжает оказывать давление на Трампа, чтобы тот согласился на иранский контроль над Ормузским проливом и в конечном итоге обогащение урана. Что еще более насущно для Ирана — положить конец блокаде иранских портов… У Трампа есть военное преимущество. Он может его использовать, чтобы открыть Ормузский пролив… Иранцы произвели первые выстрелы, и это — все, что нужно Трампу, чтобы применить силу и не дать им снова уйти от ответа.

Politico.eu (Брюссель, Бельгия) Удары США и Ирана по судам угрожают срывом перемирия Изначально администрация ставила целью уничтожение ядерных запасов Ирана и ограничение его возможностей производства баллистических ракет. Но сейчас конфликт между США и Ираном, похоже, перешел в новую фазу. Обе стороны сконцентрировались на контроле над крайне важным проливом, через который проходит значительная часть глобальных поставок нефти… Неясно, каким образом США собираются обеспечивать безопасность прохода коммерческих судов. ВМС не могут использовать обычную тактику сопровождения из-за нехватки кораблей, а также опасений, что в воде могут скрываться мины. Вместо этого они могут использовать небольшие более маневренные катера, которые будут отслеживать движение через пролив и обеспечивать безопасность. Кроме того, у США в этом регионе еще есть два авианосца и множество других военных кораблей, которые могут обеспечивать противовоздушную защиту.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Трамп придерживается «бессрочного» прекращения огня, но военные варианты остаются в силе Со стороны администрации США нет никаких признаков того, что военные действия могут возобновиться, хотя такое возобновление остается фоном для всего происходящего. Президент Трамп неоднократно заявлял, что прекращение огня является бессрочным и что он сам решит, будет ли оно продолжаться. Нет сомнений в том, что его военные советники и советники из разведки подготовили для него различные сценарии действий. Если прекращение огня не будет продлено, это, очевидно, повлечет за собой какие-то вооруженные действия, какие-то усиленные экономические меры. Нет никаких сомнений в том, что перед президентом Трампом разложили множество сценариев, но также совершенно ясно, что именно он и только он выберет, что делать дальше.

The Independent (Лондон, Великобритания) Если Трамп действительно хочет возобновить судоходство через Ормузский пролив, ему пора начинать «Операцию Отступление» «Проект Свобода» не улучшит судоходство так же, как операция «Полуночный молот» не «уничтожила» ядерные материалы или амбиции Ирана, и не приведет к краху Исламской Республики и ее безоговорочной капитуляции. Это не остановит рост цен на бензин, которые в ближайшее время взлетят до $5 за галлон на заправках. А для парней в кепках MAGA за рулем Dodge Ram и Chevy Silverado — это Армагеддон. Трампу действительно нужен безопасный выход из его глупой войны. И этот выход называется «Операция Отступление».

Подготовила Алена Миклашевская