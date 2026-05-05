В Воронеже вынесли приговор по делу о похищении человека и вымогательстве 30 млн

Железнодорожный райсуд Воронежа вынес обвинительный приговор банде похитителей-вымогателей из пяти жителей региона. Им назначили от восьми до десяти лет колонии строгого режима. Четверо осужденных получили по 100 тыс. руб. штрафа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

Мужчин в возрасте от 31 до 49 лет признали виновными в похищении человека группой лиц (п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и незаконном проникновении в жилище с угрозой применения насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ). По данным картотеки райсуда, речь идет о Евгении Машкове (десять лет и штраф), Армене Газаряне, Илье Климове и Мансуре Агашеве (по восемь лет и 100 тыс. руб.), а также — о Тагире Мусаеве (восемь лет без штрафа).

По информации «Ъ-Черноземье» до задержания Евгений Машков работал директором ООО «Донбасэнергосбыт», активно участвовал в благотворительной помощи воинам и ветеранам специальной военной операции, что подтверждается благодарственными письмами Фонда участников и ветеранов СВО и Фонда ветеранов пограничных войск ФСБ России.

Как установил суд, в апреле 2024 года Евгений Машков узнал, что его знакомый получил крупную сумму денег. Вместе с Ильей Климовым он разработал план похищения потерпевшего и получения от него 30 млн руб. Для этого они привлекли еще троих мужчин.

Сообщники встретились с потерпевшим, посадили его в машину и потребовали передать им деньги. После этого члены банды незаконно проникли в его квартиру и убедили передать им порядка 570 тыс. руб. Затем хозяин, опасаясь за свою жизнь, передал вымогателям еще почти $24 тыс. и написал расписки о несуществующих долговых обязательствах перед ними на 20 млн руб.

В управлении СКР по региону уточнили, что потерпевший является жителем Москвы. Члены банды угрожали ему применением насилия и демонстрировали предметы, напоминающие огнестрельное оружие. После получения денег они освободили мужчину и скрылись с места преступления.

Также, по данным пресс-службы судов, в июне 2024 года Машков угрожал другому потерпевшему и требовал передать ему право собственности на нежилое помещение в центре Воронежа стоимостью около 1 млн руб. Он не смог довести преступление до конца, так как был задержан правоохранителями. В СКР уточнили, что это произошло в июле того же года.

Следователи также сообщили, что после задержания фигуранты находились под стражей. На предварительном следствии они добровольно возместили ущерб в размере 800 тыс. руб. В целях обеспечения исполнения приговора по постановлению суда был наложен арест на имущество членов банды на общую сумму около 27 млн руб.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что в уголовном деле о похищении людей в Россоши Воронежской области фигурируют участники СВО. В том числе бывший военнослужащий, который потерял обе ноги в результате боевых действий. Как минимум семи членам группировки вменяется похищение 17-летнего подростка и женщины для получения имущества и 100 тыс. руб.

Алина Морозова