Фигурирующих в деле о похищении людей под Воронежем участников СВО оставили под стражей

В громком уголовном деле о похищении людей в городе Россошь в Воронежской области фигурируют участники специальной военной операции (СВО), в том числе бывший боец, который потерял обе ноги в результате боевых действий. Как пишет «Ъ», их защита безуспешно добивается освобождения обвиняемых из-под стражи.

В феврале управление Следственного комитета России по Воронежской области сообщило о задержании семи человек, обвиняемых в похищении людей и вымогательстве (ч. 2 ст. 126 и ч. 2 ст. 163 УК РФ, максимальная санкция — 12 лет лишения свободы). По версии следствия, они похитили в Россоши 17-летнего подростка и местную жительницу, отпустив их после того, как те передали им имущество и 100 тыс. руб. После задержания всех фигурантов дела отправили в СИЗО.

Согласно судебным документам, с которыми ознакомился «Ъ», в числе фигурантов дела оказались двое ветеранов боевых действий — военнослужащие Даниил Астахов и Виталий Борисов. первый является инвалидом I группы. В результате боевых действий он лишился обеих ног. Адвокаты фигурантов Наталья Фролова и Даниил Дробышев просили смягчить для своих доверителей меру пресечения, однако суд делать этого не стал.

Во внимание было принято то, что Астахов был ранее судим, а другие обвиняемые назвали его своим неформальным лидером. По сведениям источников «Ъ» в правоохранительных органах, в рамках расследования уголовного дела могут вскрыться дополнительные эпизоды преступной деятельности, а общей размер ущерба значительно превысить 100 тыс. руб.