Школы Чувашии перевели на дистант из-за угрозы атаки БПЛА
В Чувашии школы и техникумы перевели на дистанционный режим обучения из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Минобразования региона Дмитрий Захаров.
Он также заявил, что родителям, чьи дети ходят в детские сады, рекомендовали воздержаться от посещения образовательных учреждений.
Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека. В городе временно ограничили движение.