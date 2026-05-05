Школы Чувашии перевели на дистант из-за угрозы атаки БПЛА

В Чувашии школы и техникумы перевели на дистанционный режим обучения из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Минобразования региона Дмитрий Захаров.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Он также заявил, что родителям, чьи дети ходят в детские сады, рекомендовали воздержаться от посещения образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека. В городе временно ограничили движение.

Анна Кайдалова