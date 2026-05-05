«Роза Хутор» поддержит исследовательские проекты школьников по сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны

Шесть школьных команд получат гранты на проведение экспедиций по местам боевой славы и исследование воинских памятников в горах Причерноморья.

Майский поход накануне Дня Победы к воинскому обелиску на развилке туристских троп перевалов Аишхо-1 и Аишхо-2, 1985 год

Фото: Георгий Анастасиади Майский поход накануне Дня Победы к воинскому обелиску на развилке туристских троп перевалов Аишхо-1 и Аишхо-2, 1985 год

Фото: Георгий Анастасиади

Поддержка курорта будет предоставлена победителям конкурса «Битва на перевалах: память, исследование, сохранение», который стартовал в феврале 2026 года и был направлен на привлечение интереса школьников к краеведческой и поисковой работе. В течение двух месяцев участники в возрасте от 12 до 18 лет собирали и анализировали информацию о воинских памятниках в горах Причерноморья.

Организаторами конкурса выступили управление по образованию и науке администрации Сочи, Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова, Сочинский центр детского и юношеского туризма и экскурсий при поддержке курорта «Роза Хутор».

«В прошлом году мы поддержали проект учеников гимназии № 44 по созданию интерактивной карты воинских обелисков — обелискисочи.рф и предоставили гимназии туристское снаряжение для экспедиции к памятным местам боевой славы. Сейчас к работе подключаются другие школы. Многие воинские обелиски в горах Причерноморья установлены энтузиастами и остаются малоизвестными. Материалы, собранные во время экспедиций, дополнят интерактивную карту»,— отметил директор по устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

В финал конкурса вышли шесть исследовательских проектов школьников Сочи и Центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Каждый проект получит грант в размере 50 тысяч рублей на организацию походов.

Среди направлений — многодневные выходы на гору Фишт, в район лагеря Холодный, где в годы Великой Отечественной шли ожесточённые бои за перевал Псеашха. Ещё школьники отправятся к месту падения боевого самолета, сбитого в годы Великой Отечественной в Лазаревском районе Сочи. Маршруты разрабатываются при участии профильных специалистов. В экспедициях примут участие более 90 школьников.

«Представьте: вы идёте по высокогорным тропам, неся тяжёлый рюкзак с палаткой, снаряжением, запасом еды. Такие походы позволяют почувствовать, в каких условиях сражались советские солдаты, понять цену их подвига. Кроме того, благодаря инициативе, поддержанной «Роза Хутор», походы становятся доступнее. Для некоторых семей сбор детей в поход — испытание для бюджета. Также проект помогает возродить поисковое движение в школах. Например, участники похода на Фишт планируют организовать специальный стенд о маршруте в школе №18»,— поделилась заместитель директора Сочинского центра детского и юношеского туризма и экскурсий Ольга Фадеева.

Победители конкурса «Битва за перевалы» встретились с Александром Мирзоновым — автором книги «Битва за перевалы. Другой взгляд», изданной при поддержке «Роза Хутор». Один из немногих отечественных исследователей, посвятивших десятилетия изучению боёв в горах Кавказа, поделился практическим опытом работы в поисковых экспедициях.

«Проект формирует не только патриотические ценности, но и ответственное отношение к природе. Участники не ограничатся посещением памятных мест — при возможности они будут проводить там работы по благоустройству»,— подчеркнула руководитель Эколого-биологического центра имени С.Ю. Соколова Елена Мальц.

Экспедиции запланированы на летние каникулы. Предполагается, что проект станет ежегодным.

Поддержка исторических инициатив — часть долгосрочной программы «Роза Хутор» по сохранению культурного наследия региона. При содействии курорта снят документально-художественный фильм «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах». Формируется коллекция изданий о регионе, опубликованных при финансовой поддержке «Роза Хутор». В библиотеки Сочи переданы тиражи двухтомника «История Красной Поляны», антологии «Красная Поляна в зеркале столетий» Дмитрия Андреева, переиздания путеводителя Сергея Дороватовского, каталога фоторабот Георгия Анастасиади, книги Александра Мирзонова «Битва за перевалы. Другой взгляд».

