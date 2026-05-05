Президент Казахстана назначил Романа Скляра главой своей администрации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил первого вице-премьера республики Романа Скляра на должность руководителя своей администрации. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Роман Скляр

Господин Скляр сменил на этом посту Дадебая Айбека Аркабайулы.

Роман Скляр родился 8 мая 1971 года в Павлодаре. Окончил Павлодарский государственный университет, Московский институт современного бизнеса и Казахский институт правоведения и международных отношений. Был первым вице-премьером Казахстана с января 2022 года. До этого господин Скляр занимал должность заместителя премьер-министра республики с 2019 года.