В Тамбове комитет предпринимательства и туризма возглавила Елена Малышкина

Комитет развития предпринимательства и туризма в администрации Тамбова возглавила Елена Малышкина. Ранее пост занимала Ольга Семенкова. Об этом сообщил глава города Михаил Косенков на оперативном совещании.

Госпожа Малышкина работала руководителем управления по развитию молодежного предпринимательства в Тамбовском государственном университете имени Державина. Впоследствии она занимала должность проректора по воспитательной работе и молодежной политике в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (НИУ «БелГУ»). Является кандидатом экономических наук.

По словам мэра, теоретический и практический опыт Елены Малышкиной, накопленный в университетской среде в сфере туризма и развития предпринимательства, позволит масштабировать эти компетенции на уровень всего города.

