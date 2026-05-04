Тамбовские предприниматели привлекли 1,5 млрд рублей через поручительство за год

Малый и средний бизнес Тамбовской области за 2025 год привлек почти 1,5 млрд руб. банковского финансирования через поручительства и более 330 млн руб. в виде микрозаймов. Об этом сообщил на еженедельной планерке 4 мая в облправительстве министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Эдуард Никулин.

Было предоставлено около 2,5 тыс. услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым на базе институтов развития бизнеса.

По итогам 2025 года объем налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса по специальным режимам в регионе вырос на 15,3% по сравнению с 2024-м (5,1 млрд руб.) и составил 5,9 млрд руб. Количество субъектов МСП увеличилось до 31,3 тыс. единиц, что на 2,5% больше, чем в 2024-м — 30,5 тыс. единиц.

В 2025-м на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», было направлено 42,4 млн руб., из которых 34 млн руб. — средства облбюджета и 8,4 млн руб. — федерального. На 2026 год общее финансирование проекта предусмотрено в объеме 30,6 млн руб.

По итогам 2025 года в Тамбовской области инвестиции в основной капитал предприятий сократились не так сильно, как в других областях Черноземья. В среднем же компании макрорегиона стали на 15% меньше вкладываться в развитие.

