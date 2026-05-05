Поездами на СвЖД в апреле отправились 2,6 млн пассажиров

Со станций и вокзалов Свердловской железной дороги (СвЖД) в апреле было отправлено 2,6 млн пассажиров, что на 1,3% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД. В пригородных поездах проехали 2 млн человек (+1%), в поездах дальнего следования — 600 тыс. человек (+2,3%). Пассажирооборот вырос на 2%, составив 666 млн пассажиро-километров.

С января по апрель на СвЖД совершили поездки 9,8 млн человек (-0,8%): в пригородном сообщении — 7,2 млн пассажиров (-0,4%), в дальнем следовании — 2,6 млн (-1,9%). На 2,3% снизился пассажирооборот и составил 2,6 млрд пасс-км. Всего по сети РЖД в апреле было отправлено 107,2 млн человек (+1,6%), с начала года — 399,1 млн пассажиров (+0,9%).

Напомним, в марте на Свердловской железной дороге было отправлено 2,57 млн пассажиров, что на 0,6% меньше, чем в марте 2025 года.

