Дональд Туск заинтересовался криптой

В Польше набирает обороты скандал вокруг Zondacrypto — одной из крупнейших криптовалютных бирж в Центральной и Восточной Европе. Начавшись как чисто финансовое расследование, история с криптобиржей стараниями премьера Дональда Туска приобрела политическую подоплеку. Сначала в лагере премьера «вскрыли» связи компании с оппонентами из правоконсервативного лагеря, предположив, что именно по этой причине оппозиционеры блокировали попытки властей ввести более жесткое регулирование криптовалютного рынка. А затем Туск заявил, что Zondacrypto была создана на «российские деньги». Но никаких доказательств не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Проблемы в Zondacrypto — одной из крупнейших криптовалютных бирж в Центральной и Восточной Европе — начались с середины весны. Вслед за целой серией публикаций в СМИ и обращениями пользователей, заявивших о невозможности получить доступ к своим средствам, польская прокуратура начала расследование в связи с предполагаемыми убытками в размере не менее 350 млн злотых (€82,5 млн). Позднее выяснилось, что доступ к криптовалютному кошельку биржи, содержащему 4500 биткойнов (по текущему курсу это превышает €300 млн), имеет исключительно основатель биржи Сильвестр Сушек, а он пропал без вести еще в 2022 году вскоре после перехода биржи под управление Пшемыслава Краля. Сам Краль в настоящее время находится в Израиле, заявляя оттуда о своей невиновности и утверждая, что Zondacrypto сохраняет платежеспособность.

Так или иначе скандал вышел громким и масштабным, но выглядел скорее как история о финансовых махинациях, пока на него не обратил внимание премьер Дональд Туск. Он ухватился за эту тему, увидев в ней возможность обвинить правоконсервативную оппозицию во главе с президентом страны Каролем Навроцким в связях с Zondacrypto, предположив, что именно по этой причине оппозиционеры из партии «Право и справедливость» (ПиС) недавно заблокировали две попытки подряд властей ввести более жесткое регулирование криптовалютного рынка.

«Когда президент решил наложить свое второе вето на тот же самый законопроект, он был полностью осведомлен так же, как и я, о предыстории этой компании (Zondacrypto.— “Ъ”), ее финансовых трудностях и связях с польской политикой»,— бросил Туск в ходе одного из недавних выступлений в парламенте.

Аргумент о том, что биржа осуществляет свою деятельность на основании лицензии Эстонии, где и зарегистрирована, а Таллин, в отличие от Варшавы, уже внедрил европейский регламент по регулированию рынков криптоактивов, премьер предпочел не услышать.

Тему о связях Zondacrypto с консервативными польскими политическими кругами, оппонирующими либеральному правительству, активно подхватили и соратники Дональда Туска. «Нам точно известно, что Zondacrypto финансировала различные мероприятия правого крыла политической сцены, включая конференцию CPAC (Conservative Political Action Conference.— “Ъ”) в Польше»,— заявил глава польского Минфина Анджей Доманьский. На этой конференции присутствовала тогдашний министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая в преддверии президентских выборов в Польше открыто выступила в поддержку консерватора Навроцкого.

Тем временем министр обороны, курирующий деятельность польских спецслужб, Томаш Семоняк выступил с утверждением, что среди финансируемых криптобиржей фондов и частных лиц, связанных с оппозиционными деятелями, был и «Институт польского суверенитета» — организация, связанная с бывшим министром юстиции Збигневом Зёбро, который скрылся от уголовного преследования на родине и год назад получил политическое убежище в Венгрии.

В самом «Институте» признали, что получали от главы биржи Пшемыслава Краля 450 тыс. злотых (чуть более €105 тыс.), но не просили его о таком пожертвовании — все было добровольно.

На днях Дональд Туск решил придать скандалу новое измерение, заявив, что криптобиржа Zondacrypto создана на «российские деньги».

«Финансовый успех компании обусловлен не только российскими деньгами, связанными с так называемой "Братвой" — одной из самых могущественных мафиозных группировок России, но и российскими спецслужбами»,— безапелляционно заявил польский премьер.

Никаких доказательств своему утверждению он не привел.

В стане оппозиции не стали комментировать «российский след», а на претензии в свой адрес ответили. Лидер партии ПиС Ярослав Качиньский назвал обвинения Туска «попыткой возложить вину за криптовалютный скандал на ПиС», отметив, что партия не имеет к этому «абсолютно никакого отношения». А в офисе Навроцкого пояснили позицию президента и его соратников по криптовалютному законодательству. Как заявил руководитель аппарата президента Польши Збигнев Богуцкий, глава государства не выступает против регулирования сферы криптовалют, однако имеет претензии конкретно к «порочной модели регулирования», предложенной правительством.

Постоянные склоки и взаимные обвинения политических оппонентов в Польше давно стали привычной для поляков картиной. Последние несколько лет страна, по сути, живет в режиме двоевластия, когда правительство сформировано правоцентристской либеральной «Гражданской коалицией», а пост президента с правом вето принадлежит ставленнику ПиС. При этом в будущем году Польшу ждут парламентские выборы. И хотя «Гражданская коалиция» Туска пока лидирует в опросах, риск уступить власть коалиции правых партий все же есть. Это, очевидно, и заставляет премьера и его соратников не пропускать ни единой возможности для атаки на оппонентов.

Наталия Портякова