Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших вкладов в юанях

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга наиболее выгодных срочных вкладов в китайских юанях в апреле 2026 года, по версии портала Выберу.ру. Аналитики изучили условия депозитов в юанях в российских банках из Топ-100 по размерам активов (на 01.03.26 г.) и выбрали наиболее выгодные предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

При составлении рейтинга эксперты обращали внимание в первую очередь на ставку, минимальную сумму вклада и его срок, а также на правила начисления процентов (включая возможность капитализации). Кроме того, учитывались возможность дистанционного открытия вклада, порядок пополнения и снятия средств, а также условия досрочного расторжения договора вклада и другие параметры.

В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 2,00 до 4,50% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада 20 тысяч юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада — 181 и 367 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

ОГРН 1020280000190