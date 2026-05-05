ФСБ: в Анапе террористы вербовали наемников для выезда в Сирию

Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали в Анапе троих граждан одного из государств Центральной Азии. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о содействии в участии в деятельности террористической организации, а также о вовлечении других лиц в террористическую организацию. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии спецслужб, задержанные входили в конспиративную ячейку международной террористической организации и вербовали соотечественников для выезда в Сирию с целью участия в подрывных действиях на территории этой страны.

По информации УФСБ, злоумышленники по заданию эмиссаров террористической организации вели целенаправленную работу по распространению радикальной идеологии. При обыске в квартире, которую снимали задержанные, изъята экстремистская литература, запрещенная в РФ.

Анна Перова, Краснодар