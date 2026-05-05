Число сбитых на подлете к Москве БПЛА возросло до шести

Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала дня на подлете к столице уничтожили шесть БПЛА.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил господин Собянин. Информации о пострадавших или повреждениях на земле он не привел. Все аэропорты московского авиаузла, судя по Telegram-каналу Росавиации, работают штатно.

Всего в ночь на 5 мая над Россией уничтожены 289 беспилотников. Помимо Московской области, дроны сбивали над Брянской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Крымом и Татарстаном, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.