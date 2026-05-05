Во Дворце торжеств в «Притяжении» завершаются монолитные работы

В северной части городского курорта «Притяжение» Магнитогорска продолжается строительство Дворца торжеств. Современное двухэтажное здание в стиле неоклассицизма общей площадью более 700 кв. м станет новым центром проведения свадеб, юбилеев, выпускных и других значимых событий.

Строительные работы идут по графику. На финальной стадии находятся монолитные работы по возведению каркаса здания, парадной центральной лестницы и внутренних лестничных клеток. Ведутся заливка полов, кладка наружных ограждающих конструкций из газоблоков, а также благоустройство прилегающей территории. К зданию будет примыкать просторная парковка на 140 автомобилей, также предусмотрен подъезд для свадебного кортежа. Главной архитектурной особенностью фасада станет белоснежная гофрированная лента, обвивающая стеклянные стены. Внутренняя отделка будет выполнена из натуральных материалов: мрамора, дерева, камня и качественного текстиля. Пространство спроектировано с акцентом на удобство гостей и торжественность церемоний.

Открытие Дворца торжеств запланировано на июль 2026 года. Будущие молодожены Магнитогорска, планирующие свадьбу на вторую половину года, уже могут забронировать регистрацию в этом здании при подаче заявления в отдел загс Ленинского района города через портал госуслуг.

