В Чебоксарах в результате атаки БПЛА пострадали три человека

В Чебоксарах, по информации на 07:00, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Сообщается, что один житель получил повреждения средней степени тяжести и доставлен в больницу. Там ему предоставляют необходимую медицинскую помощь. Угрозы для его жизни нет.

Еще два жителя Чебоксар в состоянии легкой степени тяжести получают амбулаторную помощь.

Ранее сообщалось, что ночью в республике действовал режим ракетной опасности, позже его сняли, режим угрозы атаки БПЛА продолжается. На этом фоне в аэропорту Чебоксар дважды вводились ограничения: в 00:51 и в 06:50.

