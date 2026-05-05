Школьники Магнитки протестировали профессии

В атриуме центра развлечений городского курорта «Притяжение» прошёл профориентационный квиз «Тест-драйв профессий» для магнитогорских старшеклассников, организованный при поддержке Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» ММК.

Квиз стал своеобразным продолжением конкурса «Притяжение лучших», проходившего в конце 2025 года на базе КЦПК «Персонал». В рамках конкурса старшеклассники и студенты выполняли научно-исследовательские работы, посвященные теме профориентации. Организаторы отметили, что получили очень интересные идеи и предложения, на которых можно выстраивать работу с детьми.

Чтобы рассказывать о профориентации увлекательно и нестандартно, специалисты ЕГЭ центра при поддержке МГТУ имени Носова и корпоративного центра «Персонал» организовали для ребят игру в популярном формате квиза — командной интеллектуально-развлекательной викторины, где участники отвечают на вопросы, проверяя эрудицию, логику и скорость мышления. Первая игра прошла в атриуме центра развлечений парка Притяжение.

«В основном ребята писали о том, что профориентация должна проходить в игровом формате. Потому что это запоминается, это интересно, не сильно структурировано, не привязано к школе. Квиз — познавательная история, которая расширит понимание мира профессий. Не стали делать акцент на металлургии, чтобы не ограничивать детей, а дать им выбор и показать все возможности, которые можем им предложить», — рассказала руководитель рекрутингового центра КЦПК «Персонал» Дарья Коловская.

Вопросы для квиза «Тест-драйв профессий» вместе с кадровым центром «Персонал» составляли Уральский ЕГЭ центр и центр по взаимодействию с абитуриентами МГТУ имени Носова. Проводили игру организаторы одной из популярных франшиз квиз-викторин.

В викторине приняли участие ученики 8–11-х классов школ № 5, №8, №16, №28, №38, №42, №56 и №67. Для команд подготовили восемь раундов: «Разминка», «Кто здесь работает?», «Из истории МГТУ, ММК и города», «Профессия в кадре», «Поступаем в МГТУ», «Карьерный навигатор», «Профессиональный детектив» и «Блиц». Так, в первом раунде команды должны были ответить «да» или «нет» на вопросы о профессиях и известных ученых. Занимался ли металлургией изобретатель радио Александр Попов? А технологиями переработки металлов Дмитрий Менделеев? Во втором раунде участников ждали аудио- и видеовопросы о профессиях. Третий раунд проверял знания школьников о родном городе, вопросы оказались сложными и неожиданными. Например, ребятам предлагалось назвать ширину и длину проспекта Металлургов и название спектакля из репертуара оперного театра, представленного публике в 2022 году. В четвертом раунде команды угадывали названия профессий по фотографиям и ребусам. В числе загаданных специальностей были не только относительно простые — доменщик, электромонтер, но и волочильщик, прокатчик. В раунде «Профессиональный детектив» школьники узнали, чем занимаются и сколько зарабатывают газовщик, специалист по кибербезопасности, геолог, мехатроник, биотехнолог и маркетолог. В блице нужно было выбрать за 20 секунд правильный ответ из четырех предложенных вариантов. Благодаря участию в квизе школьники смогли не только увлекательно провести время, но и расширить знания о профессиях.

По итогам интеллектуальной игры первое место заняла команда школы № 67 «Перспектива», второе — команда школы № 5 «Творцы будущего», третье — команда школы №56 «Код успеха». Специалисты КЦПК «Персонал» надеются проводить подобные викторины на постоянной основе, чтобы в них смогли принять участие старшеклассники всех школ города.

ПАО «ММК»