Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала сообщения об атаке беспилотных летательных аппаратов на Чебоксары. Обеспокоенность происходящим она выразила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Мизулина прокомментировала атаку БПЛА в Чебоксарах

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Екатерина Мизулина прокомментировала атаку БПЛА в Чебоксарах

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По ее словам, атаки БПЛА продолжаются с ночи, в городе звучат сирены, зафиксированы прилеты, в том числе по жилым домам и промышленным объектам.

«Есть прилеты даже по жилым домам. А также по промышленным объектам», — заявила госпожа Мизулина.

Официальных заявлений по этому поводу нет.

Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека. В городе временно ограничили движение.

Анна Кайдалова