Екатерина Мизулина прокомментировала атаку БПЛА в Чебоксарах
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала сообщения об атаке беспилотных летательных аппаратов на Чебоксары. Обеспокоенность происходящим она выразила в своем Telegram-канале.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По ее словам, атаки БПЛА продолжаются с ночи, в городе звучат сирены, зафиксированы прилеты, в том числе по жилым домам и промышленным объектам.
«Есть прилеты даже по жилым домам. А также по промышленным объектам», — заявила госпожа Мизулина.
Официальных заявлений по этому поводу нет.
Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека. В городе временно ограничили движение.