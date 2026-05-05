«Газпром» планирует отключить от газа 5,9 тысячи жителей Удмуртии из-за долгов

«Газпром межрегионгаз Ижевск» может отключить от газа 5,9 тыс. потребителей в Удмуртии из-за задолженности, совокупный размер которой составляет 66 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В 2025 году мы прекратили подавать газ в 1067 домов и квартир после окончания отопительного сезона. Больше 3,8 тыс. потребителей избежали отключения, погасив задолженность после получения исковых уведомлений»,— заявил гендиректор предприятия Александр Черкашин.

Напомним, почти 7 тыс. потребителей в Ижевске попадут под отключение газа из-за недопуска газовиков во время ежегодного обслуживания внутриквартирного оборудования.