7 тысяч жителей Ижевска могут остаться без газа из-за недопуска газовиков

Почти 7 тыс. ижевчан попадают под отключение газа из-за недопуска газовиков во время ежегодного обслуживания внутриквартирного газового оборудования. об этом сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Ижевск».

Всего 119 тыс. абонентов предоставили доступ к техническому оборудованию. По законодательству, перед отключение газа потребителя дважды уведомляют об этом — за 20 и за 40 дней. За недопуск газовиков предусмотрено штраф в размере от 5 до 10 тыс. руб. За 2025 год газораспределительная организация направила в Госжилинспекцию 107 материалов о привлечение к административной ответственности, более 30 абонентов были оштрафованы.

«Отключение от системы газоснабжения — это крайняя мера работы с потребителями. Напомню, после окончания отопительного сезона мы вправе прекратить подачу газа и должникам. На данный момент уведомления о прекращения газоснабжения получили 2,7 тыс. абонентов,— сказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз Ижевск» Александр Черкашин.