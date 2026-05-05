Премьер Индии осудил атаку Ирана на порт в ОАЭ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал неприемлемой атаку на порт в ОАЭ, в результате которой пострадали трое индийских граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Моди отметил, что Индия «выражает твердую солидарность» с ОАЭ, и подтвердил поддержку «мирного урегулирования всех вопросов путем диалога и дипломатии».

«Решительно осуждаю нападение на ОАЭ... Обеспечение безопасного и беспрепятственного судоходства через Ормузский пролив имеет жизненно важное значение для прочного регионального мира, стабильности и глобальной энергетической безопасности»,— прокомментировал премьер Индии в своем аккаунте в соцсети Х.

4 мая в нефтепромышленной зоне порта Фуджейра в ОАЭ произошел пожар после удара иранского беспилотника. Порт Фуджейра находится на восточном побережье ОАЭ, примерно в 70 морских милях от Ормузского пролива. Через него страна может экспортировать нефть в обход морского коридора, который сейчас заблокирован. Иран закрыл пролив в ответ на начатую в конце февраля военную операцию США и Израиля.