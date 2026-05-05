Верховный суд не стал рассматривать спор предприятия из Уфы с Росприроднадзором

Верховный суд России (ВС РФ) отклонил кассационную жалобу уфимского ООО «Научно-производственное предприятие "Ареал"». Нижестоящий суд обязал компанию выплатить Росприроднадзору 297,8 млн руб. в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год. В передаче дела в коллегию ВС РФ по экономическим вопросам предприятию отказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Ареал» по договору с ОАО «Турбаслинские бройлеры» вывозил перепревший куриный помет на поле компании «Тугай-агро» в Благовещенском районе. Действия компаний вызвали жалобы местных жителей, которые обратились в Башкирскую природоохранную прокуратуру из-за невыносимого запаха. Прокурор, в свою очередь, провел проверку и направил материалы в Росприроднадзор.

Природоохранное ведомство установило, что «Ареал» выгружал отходы без нормативов их образования и лимитов на размещение.

Не согласившись с результатами проверки, «Ареал» подал иск о признании выводов надзора недействительными: по мнению компании, проверка не была включена в план контрольных мероприятий. Также «Ареал» настаивал, что фактически фирма вывозила удобрения на основе куриного помета, которые не относятся к отходам птицеводства.

В мае 2024 года арбитражный суд Башкирии по иску Росприроднадзора взыскал с «Ареала» 297,8 млн руб. за негативное воздействие на природу, однако Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд встал на сторону предприятия. Апелляционная коллегия признала, что под птичьим пометом скрывались органические удобрения, а содержание загрязняющих веществ на поле, куда свозились отходы, оказалось ниже предельно допустимых концентраций.

Но и это решение оказалось не окончательным: арбитражный суд Уральского округа признал законным акт суда первой инстанции. ВС РФ не нашел оснований для пересмотра кассационного постановления.

Идэль Гумеров