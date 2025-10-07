Суд удобрил жалобу

Научно-производственному предприятию «Ареал» удалось избежать выплаты около 298 млн руб. в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду: размещение куриного помета. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил соответствующее решение арбитражного суда Башкирии по иску Южно-Уральского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Суд решил, что на поле свозили удобрения, а не куриный помет

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Суд решил, что на поле свозили удобрения, а не куриный помет

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В мае прошлого года ведомство доказало, что «Ареал» заключил с ОАО «Турбаслинские бройлеры» договор на сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание и утилизацию отходов производства предприятия. Для этого компания арендовала у тех же «Турбаслинских бройлеров» земельный участок в Благовещенске, где обезвреживала отходы «путем их перемешивания с химическим препаратом», а затем, «после выдержки», вывозила на поле компании «Тугай-агро» в селе Тугай Благовещенского района. На 18 га «Ареал» «в целях повышения плодородия почв» разместил 16,6 тыс. тонн обработанных отходов птицеводства, которые относятся к IV классу опасности, полагало ведомство. После жалоб местных жителей на запах Башкирский природоохранный межрайонный прокурор провел проверку деятельности компании, а затем направил материалы в Росприроднадзор.

ООО Научно-производственное предприятие «Ареал» зарегистрировано в Уфе в 2016 году. Компания занимается сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией и обезвреживанием отходов I-IV класса опасности. Совладельцы — Алексей и Денис Андреевы, Данил Муратов, Ирина Карпова, Владимир Разумов и Максим Назаров. В 2024 году при выручке 68,9 млн руб. убыток компании составил 2,1 млн руб.

Природоохранное ведомство установило, что у «Ареала» не было нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. По результатам ревизии был составлен акт проверки контроля за исчислением платы за негативное воздействие на окружающую среду, на основании которого компании выставили счет на 298 млн руб.

«Ареал» подал иск в суд о признании акта недействительным. Компания отметила, что управление Росприроднадзора провело проверку с нарушениями регламента: она не была включена в план проверок. Удобрения на основе куриного помета, добавили в компании, не относятся к отходам птицеводства.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что отходы птицеводства, в том числе куриный помет, «не перестают быть отходами» III и IV класса опасности. При этом «Ареал» не внес плату за их размещение на поле. Расчет величины платы суд признал верным.

В апелляционной жалобе «Ареал», в частности, отметил, что суд отказался привлекать к участию в процессе «Турбаслинские бройлеры», не установил факт размещения спорных отходов на поле и утверждал, что на самом деле там были удобрения.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал, что «Ареал» по договору с «Тугай-агро» поставлял сельхозпредприятию органические удобрения, произведенные по требованиям технических условий, а на поле, куда они свозились, содержание тяжелых металлов и нитратов было «ниже предельно допустимых концентраций».

Исполнительный директор компании «Эко Партнер» Рената Самойлова, представлявшая интересы «Ареала» в судах, полагает, что апелляционная инстанция исправила неверные трактовки доказательств сторон в первой инстанции. «Ключевым аргументом и поводом для пересмотра судебного решения стал факт, что продукция НПП «Ареал» изготовлена в полном соответствии с техническими условиями, а значит является удобрением, а не отходами»,— отметила госпожа Самойлова.

В управлении Росприроднадзора сообщили, что будут подавать кассационную жалобу.

«Полагаю, что апелляционная инстанция последовательно устранила как фактологические, так и методологические ошибки, допущенные судом первой инстанции. Ключевой вывод о том, что на поле размещен не отход, а удобрение, произведенное по утвержденной технологии, представляется обоснованным. Учитывая характер спора, сомнений в том, что дело дойдет до кассации, нет. Однако не стоит ожидать разворот дела или отмену постановления апелляционного суда»,— полагает управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Булат Баширов