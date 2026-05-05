Суд в Ростове приговорил астраханца к трем годам колонии за призывы к терроризму

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Валерию Ледовскому, обвиняемому по ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности в интернете). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Доказано, что подсудимый в октябре 2023 года и в июле 2024 года в селе Новогеоргиевске Астраханской области опубликовал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий к российским военнослужащим и другим гражданам России, поддерживающих проведение спецоперации. Кроме того, в ноябре и декабре 2024 года Ледовский также призывал в мессенджере к насильственным действиям в отношении президента РФ.

Приговором суда Валерию Ледовскому назначили три года колонии общего режима. Решение суда может быть обжаловано.

Константин Соловьев