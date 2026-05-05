На развитие ИИ в Татарстане направят 1 млрд рублей в 2026 году

В Татарстане утвердили государственную программу по развитию технологий искусственного интеллекта на 2026–2030 годы. На ее реализацию в этом году предусмотрено 1 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Программа направлена на создание условий для массового внедрения ИИ в реальный сектор экономики и систему государственного управления.

Ранее сообщалось, что ежегодно в Татарстане планируется запускать около десяти ИИ-агентов для различных ведомств. В этом году такие решения появятся в Министерстве юстиции, ЗАГСе и Госжилинспекции.

