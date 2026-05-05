Братьям Дарчинян дали еще 243 млн на обустройство Центрального парка в Белгороде

Управление капитального строительства администрации Белгорода в рамках конкурса заключило контракт с «Белгороддорстроем» братьев Дарчинян для выполнения работ по пятому этапу благоустройства Центрального парка культуры и отдыха имени Ленина. Компания была единственным участником торгов и не стала снижать начальную цену 243,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить устройство газонов, посадку деревьев, кустарников и многолетних цветочных культур, монтаж систем наружного освещения и установку малых архитектурных форм. Срок завершения работ — 1 ноября. Источник финансирования контракта — областной бюджет.

По данным Rusprofile, ООО «Белгороддорстрой» было зарегистрировано в мае 2005 года в Белгороде для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Гендиректор и владелец доли в 63,25% — Мадат Дарчинян. Еще 36,75% принадлежат Рубену Дарчиняну. Выручка за 2025 год составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 92 млн руб.

По информации портала госзакупок, с 2023 года совокупная стоимость контрактов на четыре этапа благоустройства парка составила 1,4 млрд руб. Все они заключены с «Белгороддорстроем». В процессе исполнения обязательств цена двух контрактов корректировалась. Второй этап, соглашение на который было подписано в апреле 2024 года, изначально предполагалось выполнить за 600 млн руб., однако фактически работы завершили за 595,4 млн руб. Контракт на четвертый этап заключили в феврале 2025 года с ценой 243,7 млн руб., впоследствии она выросла до 268,1 млн руб.

В конце апреля стало известно, что четвертый этап благоустройства набережной Северского Донца и территории Центрального пляжа в Белгороде почти за 800 млн руб. выполнит «Белгороддорстрой».

Кабира Гасанова