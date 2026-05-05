Совет директоров «Промомеда» рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал

Совет директоров ПАО «Промомед» рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 8 руб. на акцию, сообщили в компании. Всего на эти цели направят 1,7 млрд руб., или 46% от скорректированной чистой прибыли за 2025 год.

«Хотя формально выплата предполагается по результатам 1 квартала 2026 года, фактически она сформирована с учетом результатов деятельности Группы за 2025 год и рассчитана исходя из скорректированной чистой прибыли за 2025 год. Такой подход связан с особенностями холдинговой структуры Группы, где ПАО «Промомед» — холдинговая компания, не осуществляющая операционную деятельность»,— пояснили в компании.

Таким образом, уточнили в «Промомеде», решение совета директоров не выплачивать дивиденды за 2025 год «носит исключительно технический характер».

Вопрос о выплате дивидендов за первый квартал рассмотрят на годовом собрании акционеров «Промомеда» 9 июня. Лиц, имеющих право на получение выплаты, определят до 20 июня.

«Промомед» — российская биофармацевтическая компания. В структуру входят собственный R&D-центр и завод «Биохимик». Компания развивает портфель из более чем 360 лекарств в топ-10 сегментах фармацевтического рынка.