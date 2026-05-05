Донские аграрии в три раза сократили обновление парка техники

Ростовские аграрии в первом квартале 2026 года закупили 103 единицы сельхозтехники. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на региональный минсельхозпрод. В партии значатся 17 тракторов, три комбайна и 83 единицы прочей техники.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Показатели этого года более чем в три раза уступает объемам закупок за аналогичный период 2025 года. Годом ранее сельхозтоваропроизводители приобрели 318 единиц техники, включая 26 тракторов, 12 комбайнов и 280 единиц прочего оборудования. До 2024 года Ростовская область занимала лидирующие позиции по ежегодному обновлению машинного парка. Суммарно за последние пять лет сельхозпроизводители купили 1,7 тыс. комбайна, 3,7 тыс. тракторов и 9,2 тыс. единиц прочей техники.

У хозяйств сохраняется потребность в современных зерноуборочных комбайнах, тракторах, самоходных опрыскивателях и технике для уборки кормовых культур.

Мария Хоперская