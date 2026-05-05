Жители «Твоей Привилегии» собрали техническое задание для своего сквера

Качество общественных пространств в новостройке все чаще определяет сделку наравне с самой квартирой. Это превращает их в фактор конкуренции и одновременно в зону риска для девелопера: ошибка в концепции, выявленная после сдачи объекта, стоит в разы дороже ее корректировки до начала строительства. Соучаствующее проектирование снимает этот риск — техническое задание для архитектора пишут будущие пользователи.

26 апреля 2026 года такой семинар прошел в жилом комплексе девелопера АПРИ — «Твоя Привилегия». 67 жителей за один день собрали для архитекторов готовое ТЗ на сквер микрорайона. Такой формат помогает девелоперу повысить лояльность жителей к итоговому решению.

Участники работали в десяти группах, включая детскую и команду представителей администрации. Каждая группа разбирала территорию по схемам, обсуждала сценарии использования по сезонам, формулировала приоритеты и топ-3 идей. Разный возраст и профессиональный опыт не помешали участникам сформулировать общий запрос. Замечания они дополняли конкретными предложениями.

Что попросили жители

Главная ценность — природа. Сохранить деревья и природный ландшафт — единое требование всех десяти групп. Дорожки прокладывать с учетом озеленения, рельеф использовать как функциональный элемент (зимой горка, летом амфитеатр), от заборов отказаться, вырубку исключить.

Целевая аудитория — семьи с детьми (выделили девять из 10 групп), подростки 15+, спортсмены, представители старшего поколения, маломобильные граждане.

Жители рассматривают парк как всесезонное пространство. Лето — активный спорт, детские сценарии (большая песочница с навесом, веревочный парк, босоногая тропа), тихий отдых, кофе-точки. Зима — каток (заливка дорожек по периметру или спортивной коробки), новогодняя елка как центр гуляний, горячие напитки. Межсезонье — навесы, твердые покрытия дорожек, освещенная детская площадка для использования в дождь.

Сводный рейтинг приоритетов:

спортивная инфраструктура (воркаут, беговые и велодорожки, универсальная коробка) — восемь из 10 групп;

многоуровневая детская площадка с навесом — восемь из 10;

скамейки с навесами, урны, освещение — семь из 10;

подростковая зона (скейт-парк, памп-трек, веревочный парк) — шесть из 10;

зимний каток — четыре из 10;

площадка для собак — три из 10;

видеонаблюдение и ежедневная уборка — три из 10.

Консолидированный запрос десяти групп — «Эколандшафтный парк равных возможностей»: природа как каркас, четкое зонирование (активная, детская, тихая, собачья зоны), всесезонность, безопасность и регулярный уход. Этот документ становится техническим заданием для архитекторов и одновременно общественным договором с жителями: пространство, которое они сами спроектировали, они будут считать своим.

Для девелопера это прямой ответ на тезис о качестве общественных пространств как факторе конкуренции. Покупатель оценивает не только квартиру, но и среду вокруг — логику территории, инфраструктуру, наличие сценариев жизни для разного возраста. Семинар в «Твоей Привилегии» превращает разрозненные пожелания 30 тыс. жителей в единый проектный документ. Следующий этап — работа архитекторов с этим заданием и переход к концепции сквера.

Застройщик: ООО Специализированный застройщик "Привилегия партнерс-4" . -проведение соучаствующего проектирования для общественного пространства в Челябинской области, г. Челябинск, п. Западный, мкр. Привилегия, ЖК «Твоя Привилегия» с вовлечением в процесс жителей. Участок будет проектироваться между ул. Спортивной и ул. Академической (координаты 55.112608, 61.249597)

ПАО «АПРИ»