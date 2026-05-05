Россияне стали чаще покупать залоговое имущество

В первом квартале 2026 года крупные российские банки зафиксировали резкий рост спроса на залоговое имущество — квартиры и автомобили, которые переходят в их собственность из-за несвоевременной оплаты кредитов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей Сбербанка, ВТБ и банка «Дом.РФ».

Как уточняет издание, число сделок по продаже автомобилей в сервисе ВТБ для продажи непрофильных активов и залогового имущества «КомиссиON» за первый квартал выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а объем продаж — в 3,5 раза. Средняя цена залогового авто составила 943 тыс. руб., что на 12% выше показателя прошлого года. Количество сделок в сегменте недвижимости в сервисе ВТБ увеличилось на 50%, объем продаж — на 44%. Средний чек на залоговое жилье составил 5,3 млн руб. — на 3% выше прошлогоднего показателя, добавил представитель банка.

Залоговое имущество изначально реализуют на аукционах. Если покупателя не находят, банки оставляют активы за собой и продают их самостоятельно через собственные онлайн-ресурсы и популярные маркетплейсы. Такая продукция отличается сниженной ценой, во многом из-за наличия обременений и неидеального состояния.

Кроме цены, фактором, вызывающим доверие, служит то, что продавцом выступает крупный банк, что существенно снижает риск мошенничества и юридических проблем, связанных с приобретением. Россияне рассматривают залоговое имущество как альтернативу традиционному вторичному рынку квартир и автомобилей.