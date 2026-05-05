В Тюмени будут судить преступную группу во главе с пенсионеркой за мошенничество

В Калининский районный суд Тюмени поступило уголовное дело о мошенничестве с использованием средств материнского капитала на сумму 8,5 млн руб., сообщили в прокуратуре Тюменской области. Обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ утверждено в отношении семерых участников организованной группы.

Следствие установило, что организатором схемы стала 70-летняя жительница Свердловской области. Она осуществляла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в кредитном потребительском кооперативе. Для осуществления задумки пенсионерка привлекла знакомых для поиска владельцев сертификатов на маткапитал и оформления фиктивных сделок купли-продажи недвижимости в Тюменской области.

В период с 2018 по 2022 год соучастники при оформлении договоров завышали стоимость домов и земельных участков до размера материнского капитала, оформляли займы в кооперативе на эти дома. На основании документов уполномоченный орган перечислял в кооператив деньги в счет погашения займа. В результате средства Фонда пенсионного и социального страхования РФ были перечислены на счета кооператива по 18 договорам.

В целях возмещения ущерба на имущество обвиняемых на сумму 9 млн руб. наложен арест. Представитель одного из потерпевших подал иск о взыскании ущерба.

Ирина Пичурина