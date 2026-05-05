Президент США Дональд Трамп объявил о новой операции в Ормузском проливе. Америка намерена самостоятельно обеспечивать проход гражданских судов через эту важную акваторию. Тегеран счел подобные действия нарушением перемирия. Вашингтон, в свою очередь, предупредил о серьезных последствиях атак на американские силы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что стороны таким образом фактически возобновили боевые действия.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На Ближнем Востоке, похоже, начинается «второй сезон» военного «сериала» 2026 года. Сначала в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не намерен больше ограничиваться блокадой иранской портовой инфраструктуры. Несмотря на то, что данная мера считается эффективной, Белый дом, как это принято говорить, решил повысить ставки.

Произошло это после провала очередной попытки переговоров. Тегеран прислал разные варианты мирного плана, однако, по сути, не изменил свою позицию. Единственное, на что он был готов, это разблокировать Ормузский пролив в обмен на гарантии невозобновления боевых действий и снятие санкций. Обсуждение самого главного вопроса — ядерной программы — предлагалось вести параллельно столько, сколько потребуется. В итоге США такой проект соглашения предсказуемо отвергли.

После Дональд Трамп объявил о новой операции под называнием «Проект свобода». Речь об освобождении судов, застрявших в Ормузском проливе. Для этого в данный район вводятся дополнительные войска Соединенных Штатов. Они будут обеспечивать безопасный транзит важных грузов, в первую очередь нефти. Иран посчитал подобные действия нарушением перемирия со всеми вытекающими последствиями. Главные вопросы остаются без изменений: есть ли у Трампа стратегия, оформленный план? Насколько он готов повышать ставки? И как долго американская армия сможет вести боевые действия на удалении от дома?

Версий на этот счет много. Перечислять их все нет особого смысла. Замысел аятолл или тех, кто находится у власти в Иране, остается одним и тем же — переждать. Нужно пытаться устоять, несмотря на последствия, рассчитывая на то, что американцев надолго не хватит. Израиль по своей специфике тоже вроде как на долгие войны не настроен. Что касается богатых арабских соседей, они и вовсе ни к какому вооруженному конфликту неспособны.

К слову, вполне возможно, что иранцы уверены в своей военной победе. На что они рассчитывают, догадаться нетрудно — заманить врага на свою территорию и вести полупартизанскую войну.

Для США и их союзников это неприемлемо, ибо в западном мире велика цена человеческой жизни. Естественно, в Вашингтоне все это прекрасно понимают. У военных и политиков было достаточно времени, чтобы подготовится к новому раунду. Как бы то ни было, гонг прозвучал, противостояние возобновляется.

Дмитрий Дризе