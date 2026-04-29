Концерн «Калашников» отгрузил партию разведывательных БПЛА «Гранат-4-Э»

Концерн «Калашников» отгрузил в установленные сроки комплексы дистанционного наблюдения «Гранат-4-Э» с разведывательным модулем ГОЭСЦН. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«Комплекс с беспилотным летательным аппаратом (БЛА) обеспечивает, в том числе, лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой наведения в ближней тактической зоне»,— отметили на предприятии.

В состав ГОЭСЦН входит опорно-поворотная платформа, тепловизор и видеокамеры. Модуль оснащен двухосевой системой гиростабилизации и системой автосопровождения цели. Предназначен для обнаружения объектов в любых погодных условиях и в любое время суток.

БПЛА «Гранат-4-Э» развивает скорость от 90 до 130 км/час, максимальная высота полета — 3000 метров при взлетной массе не более 55 кг, радиус применения — 55 км, запуск осуществляется с катапульты.

Напомним, концерн отгрузил первую крупную партию автоматов АК-12 2023 года госзаказчику по контракту 2026-го.