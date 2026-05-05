Умер бывший глава свердловского ПНТЗ Мелик Мори

В возрасте 65 лет умер Мелик Мори — экс-руководитель Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), бывший депутат палаты представителей законодательного собрания Свердловской области, ветеран органов госбезопасности, сообщили в администрации Первоуральска.

Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

«Мелика Пашаевича отличали высокий профессионализм, ответственность, системный подход к решению производственных и управленческих задач. Его трудовой путь, преданность делу и вклад в развитие Уральского региона навсегда останутся в памяти предприятия и города»,— сказано в сообщении.

Мелик Мори родился 20 октября 1960 года в Ереване, получил специальность юриста-правоведа. Прошел службу в ВДВ, затем, в период с 1983 по 1992 годы, работал в органах госбезопасности. В 1984 году окончил спецшколу КГБ СССР, в 1993 — Академию Министерства безопасности РФ. В период с 1992 по 2000 год работал на руководящих должностях в крупных коммерческих структурах, а в 2000 году перешел на работу в ПНТЗ в Первоуральске — предприятием Мелик Мори руководил с 2001 по 2005 год. Когда ПНТЗ вошел в состав группы ЧТПЗ, он был назначен заместителем генерального директора ЗАО «Группа ЧТПЗ». В 2008 году был избран депутатом палаты представителей заксобрания Свердловской области, входил в состав комитета по промышленной, аграрной политике и природопользованию.

Имеет несколько высоких государственных и ведомственных наград — например, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За безупречную службу», «За верность долгу и Отечеству», нагрудные знаки «За отличие в службе» II степени. Также отмечался грамотами губернатора и правительства Свердловской области, Министерства промышленности и науки РФ, имел статус почетного гражданина Первоуральска. Увлекался футболом и хоккеем, имел профессиональный опыт прыжков с парашютом.

Ирина Пичурина