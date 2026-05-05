Экс-заведующего кафедрой ЮУрГУ будут судить за получение взяток

СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении 49-летнего бывшего заведующего кафедрой «Физического воспитания и здоровья» института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета Евгения Черепова. Его обвиняют в получении взяток (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2021-2022 годах заведующий кафедрой получал от студентов взятки в размере от 20 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Один из обучающихся передал ему 190 тыс. руб. Взамен сотрудник вуза выставлял положительные оценки студентам по предметам, по которым они не сдавали задания и не посещали занятия. Также Евгений Черепов писал дипломы за учащихся. Всего он получил более 1 млн руб. от студентов.

Преступления выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. Они осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на два автомобиля BMW и машину Porsche Cayman общей стоимостью 6 млн руб., а также на банковские счета на сумму 18 млн руб. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, уголовное дело в отношении Евгения Черепова управление СКР по Челябинской области возбудило в июле 2025 года. Тогда он исполнял обязанности ректора Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК).

Виталина Ярховска