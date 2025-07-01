В Челябинске врио ректора УралГУФКа обвиняют в получении взяток

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении исполняющего обязанности ректора Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) Евгения Черепова. Его обвиняют в получении взяток от студентов, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, преступления совершены в период, когда Евгений Черепов работал заведующим кафедрой «Физического воспитания и здоровья» института спорта, туризма и сервиса Южно-Уральского государственного университета. Следствие считает, что он получил от двух студентов взятку на общую сумму 220 тыс. руб. за выставление положительных оценок для прохождения промежуточной аттестации, несмотря на пропуск учащимися лекций и практических занятий.

Дома и на работе у Евгения Черепова прошли обыски. СКР подал в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Евгений Черепов занимает должность исполняющего обязанности ректора Уральского государственного университета физической культуры с марта 2025 года. В ЮУрГУ он проработал около 23 лет.

Ольга Воробьева