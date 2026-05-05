В Ишимбае возбудили дела из-за хищений на подрядах «Межрайкоммунводоканала»

По материалам прокурорской проверки в Ишимбае возбуждены уголовные дела о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) при реконструкции магистрального водовода и асфальтировании территории.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в 2024 году муниципальное предприятие «Межрайкоммунводоканал» заключило с ООО «СпецПромСервис» договор на работы по реконструкции сетей. Проверка показала, что фактически заказчик провел ремонт своими силами, однако руководитель предприятия все равно подписал акты приема-передачи работ и выплатил подрядчику около 2,9 млн руб.

Кроме того, «Межрайкоммунводоканал» подписал с ООО «Сегмент» контракт на асфальтирование территории производственной базы. Работы не были выполнены, но компания получила более 3,2 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в конце ноября 2025 года директора «Межрайкоммунводоканала» Вадима Гайсина арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге из-за контрактов со «СпецПромСервисом» на ремонт канализационного коллектора.

Идэль Гумеров