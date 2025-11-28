Директора муниципального предприятия в Ишимбае арестовали на два месяца

Директор ишимбайского предприятия «Межрайкоммунводоканал» Вадим Гайсин, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), арестован до 26 января 2026 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в апреле 2024 года в городе произошло несколько обрушений канализационного коллектора. Для устранения аварий в мае того же года «Межрайкоммунводоканал» и ООО «Спецпромсервис» заключили договоры на капитальный ремонт аварийных участков сетей.

Прокурорская проверка выявила, что фактически работы «Межрайкоммунводоканал» выполнил своими силами, что не помешало сторонам подписать акты приемки работ на 3,5 млн руб. По версии правоохранительных органов, средства были перечислены на счет подрядчика, а затем похищены.

«Межрайкоммунводоканал» занимается водоснабжением населения и предприятий Ишимбая.

Майя Иванова