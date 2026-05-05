В порту на юге Ирана загорелось несколько судов

В порту Дейер в иранской провинции Бушер загорелось несколько судов, сообщило местное агентство Mehr. Причина пожара пока неизвестна.

Сначала загорелись две баржи, одну из них уже почти потушили. Огонь перекинулся на две находящиеся рядом деревянные баржи. Пожарные пытаются предотвратить распространение огня на другие суда. Информации о пострадавших нет.

Из-за начатой США и Израилем в феврале военной операции Иран заблокировал Ормузский пролив. В ответ США с 13 апреля ограничивают судоходство между иранскими портами. В конце апреля Дональд Трамп говорил, что США будут держать военно-морскую блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку по ядерной программе.