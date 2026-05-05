Средняя зарплата в Удмуртии превысила в феврале 80 тысяч рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Удмуртии составила 80,9 тыс. руб. в феврале. Это на 15,6% больше, чем годом ранее. Оперативные данные Удмуртстата изучил «Ъ-Удмуртия».

Самые высокие зарплаты в конце зимы наблюдались в IT-компаниях и организациях, занимающихся финансовой и страховой деятельностью, — 109 тыс. руб. по каждому направлению. На предприятиях по добыче полезных ископаемых величина достигла 104,2 тыс. руб.

На обрабатывающих производствах начисленная зарплата в феврале составила 101,9 тыс. руб. В отрасли фиксируется сильный разброс дохода в зависимости от специализации: если на предприятиях по созданию текстильных изделий и одежды показатель находился в диапазоне от 43,7 до 51,7 тыс. руб., то по направлению производства прочего транспорта и оборудования — уже 157,6 тыс. руб. В частности, изготовители компьютеров, электронных и оптических изделий платили своим работникам 140,5 тыс. руб.

В числе аутсайдеров — сфера деятельности гостиниц и предприятий общепита с показателем 44,6 тыс. руб. Далее идет отрасль операций с недвижимостью и административная деятельность — 57,7 и 59,6 тыс. руб. соответственно.

Напомним, умеренный уровень конкуренции на рынке труда Удмуртии к концу первого квартала сменился высоким: на одну открытую вакансию на портале hh.ru размещено почти 10 резюме. Это вдвое больше, чем годом ранее. По данным портала «Работа России», рынок рабочей силы «успокоился».

Эксперты считают, что работодатели смещают фокус с массового найма на удержание профессиональных кадров. Заводы продолжают нуждаться в рабочих. Собеседники однозначно заявляют, что зарплатная гонка себя «изжила», и работодатели больше не могут «торговаться офферами».

