Умеренный уровень конкуренции на рынке труда Удмуртии к концу первого квартала сменился высоким: на одну открытую вакансию на портале hh.ru размещено почти 10 резюме. Это вдвое больше, чем годом ранее. По данным портала «Работа России», рынок рабочей силы «успокоился». Эксперты считают, что работодатели смещают фокус с массового найма на удержание профессиональных кадров. Заводы продолжают нуждаться в рабочих. Собеседники однозначно заявляют, что зарплатная гонка себя «изжила», и работодатели больше не могут «торговаться офферами».

Соотношение количества резюме к числу вакансий в Удмуртии — индекс hh.ru — к началу апреля достигло 9,8 пункта. Это почти в два раза больше, чем годом ранее (5,2). В марте в республике были размещены 7,6 тыс. вакансий (-23% год к году) и 74,8 тыс. резюме (+45%). Эксперты портала указывают, что умеренный уровень конкуренции за рабочие места в регионе сменился высоким, при этом в отдельных отраслях наблюдается кадровый голод.

«На рынке труда Удмуртии сохраняется дефицит кадров, прежде всего в сегментах с массовым наймом. В медицине и фармацевтике на одну вакансию приходится всего 2,7 резюме, в розничной торговле — три»,— говорится в сообщении. Наибольший индекс отмечен в сферах искусства, развлечения и массмедиа, где на одну вакансию приходится 53,8 резюме. Далее идут стратегии, инвестиции и консалтинг (35,8), а также реклама и PR (22,5).

Медианная предлагаемая зарплата по вакансиям в Удмуртии по итогам первого квартала составила 71 тыс. руб. Это на 13% больше, чем годом ранее. Ожидаемая соискателями зарплата чуть меньше — 68,1 тыс. руб. Рост за указанный период составил 14%.

Аналитики портала рассказали «Ъ-Удмуртия», что рынок труда смещается с гиперспроса и массового найма на удержание персонала через профессиональное развитие сотрудников и внутреннюю ротацию кадров. В приоритетах работодателей на 2026 год, говорится в исследовании 380 компаний РФ от hh.ru, — повышение производительности труда, развитие бренда нанимателя и сохранение работников.

Иная динамика наблюдается на государственном портале «Работа России»: в первом квартале было размещено 8,1 тыс. вакансий, что на 40,9% больше, чем годом ранее. Медианная предлагаемая зарплата составила 42,5 тыс. руб. (+15,2% год к году). Количество резюме за указанный период выросло незначительно — на 7,3%, до 3,1 тыс. В Кадровом центре пояснили «Ъ-Удмуртия», что портал показывает не всех соискателей, а также не учитывает иные способы трудоустройства, например, через ярмарки вакансий.

Аналитики портала указывают, что рынок труда в Удмуртии в последние годы «успокоился». Второй год количество вакансий держится на уровне 12 тыс. «Стабильность кадровой потребности обусловлена повышением производительности труда в целом. Она растет за счет автоматизации и оптимизации процессов на производствах, а также за счет удержания сотрудников HR-подразделениями, в том числе и благодаря расширению корпоративных бонусных программ», — рассказал «Ъ-Удмуртия» директор кадрового центра «Работа России» в Удмуртии Максим Фефилов.

Президент Торгово-промышленной палаты Удмуртии Анатолий Ганин также указывает, что ситуация на рынке труда стабилизировалась: острая нехватка кадров сменилась «плановой». «Первая волна кадрового дефицита была связана с сильным перераспределением портфеля заказов предприятий в сторону импортозамещения критических технологий и военно-промышленного комплекса в период с 2022-го по 2025 годы. Пик пришелся на 2024-й»,— напомнил собеседник.

По словам господина Ганина, дефицит кадров в тот период испытывали и смежные отрасли, в их числе металлургия, машиностроение, микроэлектроника и другие направления. Потребность в кадрах, по его словам, закрывалась перетоком работников из других сфер и оперативной переподготовкой специалистов. «Сейчас загрузка предприятий стала более прогнозируемой, а значит выровнялась и потребность в кадрах»,— сказал он.

Директор Центра карьеры УдГУ Александр Килин, напротив, считает, что рынок труда Удмуртии «задыхается» от нехватки кадров: регион особенно остро нуждается в рабочих кадрах. «К нам постоянно приходят представители крупных производств: разместите вакансии, срочно дайте людей. На предприятиях хорошие зарплаты, но, тем не менее, они идут в университеты за студентами»,— сказал собеседник.

Молодежь, в свою очередь, не сильно устраивают условия труда на предприятиях по формату «пять дней в неделю» или сменами по 12 часов. По словам собеседника, в приоритет молодые люди сейчас ставят на «гибкий подход» и возможность совмещать работу с личной жизнью. «Молодежь не планирует долгое время трудиться на одном заводе. Они пришли, поработали 1-3 года и пошли на другую работу»,— отметил господин Килин.

Эксперты считают, что зарплатная гонка как инструмент привлечения кадров себя «изжила». «Сейчас наблюдается обратная тенденция — сокращение неэффективных сотрудников, которые насыщают предложением рынок труда. Поэтому количество резюме на вакансию увеличивается, но и растет срок закрытия вакансии»,— отметил Анатолий Ганин. Этому способствует оптимизация процессов на предприятиях за счет появления высокотехнологичных станков и роботов.

«Однозначно, зарплатной гонки мы не прогнозируем,— говорит Максим Фефилов.— Если раньше работодатели конкурировали друг с другом в этом плане, то сейчас платить больше просто не могут. Больше не получится “торговаться” офферами. Рынок труда перешел в фазу удержания, а не перекупа, и ключевой фокус сейчас не на поиск “где больше платят”, а на стабильность и условия». Он рекомендовал соискателям в этом случае смотреть не только на оклад, но и на соцпакет, график, возможность обучения за счет работодателя и карьерные перспективы.

Владислав Галичанин