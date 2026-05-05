Несколько поликлиник Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании

Посетителей нескольких медицинских учреждений Владивостока эвакуировали утром 5 мая из-за анонимных угроз минирования.

Как сообщает PrimaMedia, людей вывели из краевого клинического центра, краевого онкологического диспансера и поликлиники №1. Кроме того, очевидцы сообщают об эвакуации из корпусов Краевой поликлиники №2 и поликлиники № 6.

По информации Минздрава региона, после осмотра зданий, подозрительных предметов не было найдено.