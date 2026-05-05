На скандальной челябинской УК ввели процедуру наблюдения

Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве ввел в отношении ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района» процедуру наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление о несостоятельности, которое подал сам должник, было признано обоснованным. Задолженность указана в размере 43 млн руб. Временным управляющим организации утверждена член саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих „Паритет“» Оксана Амарова. Судебное заседание по результатам проведения процедуры наблюдения назначено на 5 октября 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале 2026 года государственная жилищная инспекция Челябинской области лишила лицензий ООО «Мой дом Урал» и ООО «ДЕЗ Калининского района». Компании обслуживали 174 многоквартирных дома в региональном центре. Ранее из-за несвоевременного подключения к теплу 27 домов, обслуживаемых этими организациями, были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей).

