Выплата ветеранам ко Дню Победы в Удмуртии составит 5 тысяч рублей

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о предоставлении единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в размере 5 тыс. руб. ко Дню Победы. Документ опубликован на сайте правительства республики.

В числе получателей выплаты также находятся несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест содержания, созданных фашистами и их союзниками. Срок предоставления выплаты — апрель—май.

С 2019 года федеральная единовременная выплата для участников и инвалидов Великой Отечественной войны ко Дню Победы составляет 10 тыс. руб.

