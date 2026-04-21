Копия Знамени Победы появится на зданиях органов госвласти Удмуртии на 9 мая

Копию Знамени Победы начнут вывешивать 9 мая на главных зданиях органов государственной власти Удмуртии. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсовета республики на очередной сессии 20 апреля.

Копия штурмового флага, водруженного на рейхстаг в Берлине 1 мая 1945 года, будет вывешиваться на зданиях резиденции главы Удмуртии, Госсовета республики и правительства региона в День Победы. Она будет находится по центру — между флагами РФ и Удмуртии (слева и справа).

В числе целей законопроекта — сохранение и укрепление традиционных ценностей, а также защита российского общества от «распространения деструктивной идеологии, направленной на искажение исторической правды».

Подобные законы действуют в 51 субъекте РФ. По проекту, муниципалитетам в Удмуртии рекомендовано принять аналогичные акты.

Напомним, 15 апреля Госдума отклонила одну из программных инициатив КПРФ — о поднятии копии Знамени Победы в школах по случаю памятных дат и дней боевой славы. При этом саму идею глава комитета по обороне единоросс Андрей Картаполов одобрил и призвал авторов продолжить работу над документом.

