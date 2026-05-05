Свердловское НПО автоматики создало систему для ракеты-носителя «Союз-5»

В Екатеринбурге научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова (НПО автоматики) создало систему управления и аварийной защиты двигателей ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» — «мозг» новой российской ракеты, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Пуск ракеты состоялся на Байконуре (Казахстан) 30 апреля. Это был первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний. Новая цифровая система управления ракеты от НПО автоматики имеет высокие вычислительные мощности и скорость обработки информации — от них зависят точность выведения космических кораблей на орбиту и успех всех миссий. При этом впервые на российской ракете-носителе применили бесплатформенный инерциальный блок с чувствительными элементами на малогабаритных волоконно-оптических гироскопах. Кроме того, аппаратура на «Союзе-5» в несколько раз легче и компактнее, чем для «Союза-2».

Во время испытательного пуска первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поблагодарил коллектив НПО автоматики за высокие результаты работы над проектом и отметил, что «Союз-5» ждут следующие испытания. «Успешный старт "Союза-5" — это триумф отечественной космонавтики, в том числе НПО автоматики, специалисты которого работали над проектом. Наши ученые, инженеры и изобретатели вновь подтвердили, что уральцам под силу решение сложнейших задач, от которых зависят национальная безопасность и технологический суверенитет нашей страны — и на Земле, и в космосе»,— сказал глава региона.

Ирина Пичурина