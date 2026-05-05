Трамп попросил Сеул помочь открыть Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран обстрелял южнокорейское грузовое судно и призвал Сеул принять участие в миссии по открытию Ормузского пролива. Заявление последовало после ответа Ирана на начало Соединенными Штатами операции по выводу коммерческих судов через пролив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

«Иран предпринял несколько нападок на страны, которые не имеют отношения к движению Project Freedom, судно из Южной Кореи. Возможно, Южной Корее пора присоединиться к миссии… Кроме южнокорейского судна, на данный момент никто не пострадал, проходя через пролив»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

МИД Сеула во вторник сообщил, что в Ормузском проливе на судне под флагом Панамы, которым управляет крупная южнокорейская судоходная компания HMM Co., произошел взрыв. Судно стояло на якоре в проливе близ ОАЭ. На борту находились 24 члена экипажа. Сообщений о пострадавших не поступало.

«Рёнхап» пишет, что повторный призыв президента США к Южной Корее усиливает давление на азиатскую страну, которая зависит от энергоносителей, импортируемые через Ормузский пролив. В апреле Дональд Трамп заявлял, что Южная Корея не помогает США, несмотря на размещение американских войск в непосредственной близости от угрожающей ей Северной Кореи.

Эрнест Филипповский