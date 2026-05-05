Reuters: разведка США сочла безуспешной попытку оставить ядерную программу Ирана

По данным разведки США, время, необходимое Ирану для создания ядерного оружия, не изменилось с прошлого лета, пишет Reuters со ссылкой на источники. В 2025 году аналитики подсчитали, что американо-израильская атака сдвинула сроки — от девяти месяцев до года.

Как уточняет агентство, ядерный потенциал Ирана остается стабильным даже после двух месяцев военной операции США и Израиля. Это связано с тем, что последние американские атаки были сосредоточены на обычных вооружениях и военно-промышленной базе Ирана, а не на ядерной инфраструктуре.

Разведка полагает, что Иран сохранил все запасы высокообогащенного урана. По данным МАГАТЭ, этих запасов может хватить для создания 10 ядерных боезарядов. Эксперты отмечают, что материалы, вероятно, спрятаны в глубоких подземных туннелях, недоступных для авиаударов.